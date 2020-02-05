Месси вступил в конфликт с руководством "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в Instagram вступил в конфликт со спортивным директором команды Эриком Абидалем.

Как сообщает Report, аргентинский игрок отреагировал на слова Абидаля о бывшем главном тренере Эрнесто Вальверде.

Тот заявил, что команда критиковала Вальверде и не выкладывалась на полную. Форвард потребовал назвать имена недовольных. "Каждый должен нести ответственность за свои задачи. Люди из спортивного департамента должны, прежде всего, отвечать за управление клубом", - посчитал он.

Напомним, что "Барселона" рассталась с Вальверде 14 января. Решение о расторжении контракта с тренером было принято по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером сине-гранатовых был назначен Кике Сетьен.

Вальверде возглавил клуб летом 2017 года. Он дважды привел "Барселону" к победе в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов клуб в сезоне-2017/2018 вылетел в четвертьфинале, уступив итальянской "Роме" по сумме двух встреч (4:1; 0:3). В прошлом сезоне "Барселона" выбыла в полуфинале турнира, проиграв английскому "Ливерпулю" (3:0; 0:4).