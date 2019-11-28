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Месси установил рекорд Лиги чемпионов, забив 34-му клубу

​Месси установил рекорд Лиги чемпионов, забив 34-му клубу

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором рекорда Лиги чемпионов, забив гол в ворота 34-го клуба в турнире.

Как передает Report, форвард отличился в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Месси опередил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и экс-форварда «Реала» Рауля Гонсалеса, которые забивали 33-м клубам в Лиге чемпионов.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В 700 матчах за клуб он стал автором 613 забитых мячей, а также отдал 249 результативных передач. 

Контракт аргентинского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года. 

Месси - пятикратный обладатель «Золотого мяча» и шесть раз получал «Золотую бутсу».

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