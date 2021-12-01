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Месси рассказал, хотел бы он выиграть еще один "Золотой мяч"

Месси рассказал, хотел бы он выиграть еще один "Золотой мяч" Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ответил на вопрос, хотел бы он выиграть еще один "Золотой мяч".
Футбол
1 декабря 2021 г. 05:22
Месси рассказал, хотел бы он выиграть еще один Золотой мяч
Лионель Месси

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ответил на вопрос, хотел бы он выиграть еще один "Золотой мяч".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

"Не думаю об этом, всегда думаю в первую очередь о командных трофеях. Мы хотим выиграть все возможные трофеи. Думать об индивидуальных призах некогда.

Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей", - цитирует футболиста пресс-служба ПСЖ.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере "Золотой мяч". Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал Роберт Левандовски, третьим - полузащитнику "Челси" и сборной Италии Жоржиньо. В прошлом году награда так и не нашла своего хозяина. Выборы лучшего футболиста не состоялись в связи с пандемией.

Аргентинский нападающий перебрался в "Пари Сен-Жермен" в августе этого года. До этого он на протяжении 18-ти лет находился в системе испанской "Барселоны". В этом сезоне на счету Лионеля Месси один гол в чемпионате Франции и три мяча в Лиге чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Messi: “Biz bütün mümkün kubokları qazanmaq istəyirik”

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