​Французский клуб может купить Месси за 250 млн. евро

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Французский футбольный клуб ПСЖ не исключает возможности покупки в будущем нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом сообщает портал El Mundo Deportivo.

По данным источника, парижане готовы потратить на этот трансфер рекордные 250 млн. евро. Также говорится, что переход аргентинца в ПСЖ может произойти в 2016 году в том случае, если шведский форвард Златан Ибрагимович покинет парижский клуб по окончании своего контракта.