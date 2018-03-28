Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси пройдет медобследование.

Как передает Report, об этом сообщил главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде.

По его словам, они мало знают о физическом состоянии аргентинского футболиста: "В четверг Месси пройдет медицинское обследование. Оно покажет, сможет ли игрок принять участие в следующем матче. Завтра узнаем, как он себя чувствует. Лионель без всяких проблем закончил матч с "Атлетико". Хоть у него и была небольшая проблема, но там ничего серьезного. Мы не станем переживать раньше времени".