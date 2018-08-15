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    Месси приостановил карьеру в сборной Аргентины

    Когда он вернётся, мы узнаем позже

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Нападающий испанской "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионель Месси не выступит в матчах сборной в нынешнем сезоне.

    Как передает Report, об этом журналист TNT Sports Эрнан Кастильо сообщил на своей странице в Twitter.

    "Месси не будет участвовать в матчах сборной Аргентины в этом сезоне. Он не завершил международную карьеру, но пока вызываться в сборную не будет. Когда он вернётся, мы узнаем позже", — написал Кастильо.

    Напомним, Лионель Скалони и Пабло Аймар взяли на себя временное руководство сборной Аргентины после ухода с поста главного тренера команды Хорхе Сампаоли. Предусмотрены товарищеские матчи Аргентины с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией (11 сентября).

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