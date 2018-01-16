Месси подозревают в сокрытии доходов от благотворительных матчей

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Испанские правоохранительные органы несколько лет вели расследование в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, подозревая его в обмане налоговой системы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.



Сообщается, что с 2012 года следователи собирали информацию по поводу организации фондом Месси благотворительных матчей. Власти подозревали, что аргентинец организует несколько благотворительных матчей в год и получает за них пожертвования в фонд, но большая часть денег не доходит до организации.

В 2015 году следователи представили отчёт о своём расследовании суду, но дело против Месси не было возбуждено из-за недостаточного количества улик.

Ранее Месси и его отец получили условные тюремные сроки за неуплату налогов.