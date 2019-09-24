Месси: награды вторичны, команда превыше всего - ФОТО - ВИДЕО

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу прошедшей вчера в Милане, церемонии награждения The Best FIFA Awards-2019.

Как передает Report со ссылкой Marca, игрок сине-гранатовых был награжден призом как лучший футболист года по версии Международной футбольной федерации (ФИФА). На втором месте оказался защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. На третьем — форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Хочу поблагодарить всех, кто решил, что это признание для меня. Лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Но сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их — бесценная радость.

Мои сыновья — большие любители футбола, смотрят на всех игроков вокруг со скромностью. Даже не знаю, просили ли они с кем-то сфотографироваться. Это прекрасный день, чтобы разделить его с ними", – сказал 32-летний аргентинец.