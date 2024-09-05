Месси и Роналду впервые за 21 год не вошли в список номинантов на "Золотой мяч"

Издание France Football опубликовало список 30 претендентов на "Золотой мяч". Впервые с 2003 года среди них нет форварда Криштиану Роналду ("Аль-Наср", сборная Португалии) и Лионеля Месси ("Интер Майами", сборная Аргентины).
Как передает
Награда будет вручена лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24.
В список претендентов на Ballon d'Or вошли:
Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Тони Кроос (завершил карьеру), Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль (все — "Реал"), Рубен Диаш, Эрлин Холанн, Филип Фоден, Родри (все — "Манчестер Сити"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо (все — "Байер"), Артем Довбик ("Жирона"/"Рома"), Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд/"Рома"), Дани Ольмо ("Лейпциг"/"Барселона"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Харри Кейн ("Бавария"), Витинья ("ПСЖ"), Коул Палмер ("Челси"), Букайо Сака, Мартин Эдегор, Вильям Салиба, Деклан Райс (все — "Арсенал"), Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес (оба — "Интер"), Адемола Лукман ("Аталанта").