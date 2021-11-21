Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в матче 14 тура чемпионата Франции против "Нанта" забил самый быстрый мяч в своей карьере.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в матче 14 тура чемпионата Франции против "Нанта" забил самый быстрый мяч в своей карьере.

Как передает Report, об этом сообщает OptaJean.

Француз сумел отличиться спустя 1 минуту и 41 секунду с начала встречи.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 13 матчах, в которых сумел отличиться восемь раз.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 160 млн евро. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.