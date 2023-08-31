Мбаппе согласовал с ПСЖ контракт до 2026 года

Французский форвард Килиан Мбаппе готов продлить контракт с "Пари Сен-Жермен".

Французский форвард Килиан Мбаппе готов продлить контракт с "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report, об этом сообщает журналист Марко Контерио в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нападающий согласовал с клубом соглашение до 2026 года. В нем будут прописаны отступные, которые активируются в 2024 году.

21 июля руководство ПСЖ исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующим летом в статусе свободного агента.