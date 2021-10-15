Мбаппе принял окончательное решение

Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен перейти в «Реал» из ПСЖ.

Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен перейти в "Реал" из ПСЖ.

Как передает Report со ссылкой на As, француз не продлит контракт с парижанами. Его решение не зависит от размера зарплаты, которую клуб может ему предложить.

"Мбаппе принял решение, и деньги повлияли на него меньше всего. Он не продлит контракт с ПСЖ даже за все золото мира. Он уже давно все решил, и ничто это не изменит. Он хочет добиться успеха в Мадриде и сделает это.

Килиан хочет дождаться 30 июня. В этот день сбудется его мечта", – приводит As слова источника, знакомого с ситуацией.

Недавно во французских СМИ появилась информация о том, что ПСЖ может предложить Мбаппе контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год. В таком случае Килиан стал бы самым высокооплачиваемым игроком мира.