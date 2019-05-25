Майкл Оуэн: На финал ЛЕ в Баку приедет много английских болельщиков

"Я был в Баку и раньше, играл против сборной Азербайджана и забил гол. С тех пор Баку здорово развился, стал краше и современнее".

Об этом заявил Report бывший тренер сборной Англии Майкл Оуэн, который присоединился к фестивалю болельщиков в связи с финалом Лиги Европы на Приморском бульваре.

Знаменитый нападающий поделился ожиданиями от матча "Арсенал" - "Челси": "Обе команды из Англии. Много английских болельщиков приедет в эту прекрасную страну и получат хорошие впечатления. Команды примерно равны по силе, поэтому сложно что-либо сказать, Я думаю, что "Челси" выглядит чуть лучше. Это будет хорошая игра".

Отметим, что Майкл Оуэн был единственным автором гола в отборочном матче чемпионата мира, состоявшимся между Азербайджаном и Великобританией 13 октября 2004 года в Баку.

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.