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Матчи азербайджанского чемпионата будут играться красными мячами

Матчи азербайджанского чемпионата будут играться красными мячами В матчах XVII тура Азербайджанской премьер-лиги по футболу будут использоваться специальные мячи
Футбол
25 февраля 2021 г. 05:38
Матчи азербайджанского чемпионата будут играться красными мячами

В матчах XVII тура Азербайджанской премьер-лиги по футболу будут использоваться специальные мячи.

Как передает Report, об этом сообщил глава технического спортивного департамента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльгиз Аббасов.

По его словам, в связи со снежными погодными условиями команды будут обеспечены мячами красного цвета, чтобы футболистам было легче разглядеть его на поле.

Матчи предстоящего тура пройдут 25 февраля. На Габалинском городском стадионе одноименная команда примет "Сумгайыт", бакинская "Зиря" сыграет с другим столичным клубом "Нефтчи", в другом бакинском дерби "Сабах" встретится с "Кешлей", а на "Азерсун Арене" "Карабах" будет принимать "Сабаил".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqasının qarşılaşmaları yeni toplarla oynanılacaq

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