​Матч Италия - Хорватия был остановлен на 73-й минуте

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Матч четвертого тура группового этапа Евро-2016 между Италией и Хорватией был прерван на 73-й минуте из-за беспорядков со стороны хорватских фанатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, после 70-й минуты матча болельщики гостей закидали поле "Сан-Сиро" файерам и устроили пожар на трибуне и подрались с полицией.

Бьорн Куйперс остановил встречу. Спустя 10 минут матч был возобновлен и завершился вничью, при том же счете.

После четырех матчей у обеих команд по 10 очков, но хорваты лидируют, поскольку у них лучше разница забитых и пропущенных мячей.