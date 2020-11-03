О нас
Report Georgia
Аудио новости

Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться

Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться.
Футбол
3 ноября 2020 г. 18:15
Матч Барселона - Динамо может не состояться

Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться.

Как сообщает Report, дело в том, что ввиду выявленных ранее случаев заражения коронавирусом, в Барселону "Динамо" прибыло без целого ряда футболистов.

В результате, в составе делегации "бело-синих", находящейся в Каталонии, числится лишь 13 игроков, заявленных на Лигу чемпионов по списку "А" (и еще 6 - по списку "Б"). Согласно регламенту УЕФА, это минимально допустимое количество для того, чтобы матч состоялся.

Таким образом, в случае, если сегодняшнее тестирование на ОРВИ даст хотя бы один положительный результат для футболистов "Динамо" из списка "А2", то УЕФА окажется перед необходимостью соблюдать собственный регламент и принимать решение об отмене матча "Барселона" - "Динамо".

Напомним, согласно календарю игр, матч "Барселона" - "Динамо" должен состояться завтра, 4 ноября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Начало в 00:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Barselona" - "Dinamo" matçı ləğv oluna bilər

Новости партнеров

Другие новости из категории

Капитан Карабаха: В Агдаме люди наблюдали за матчем, свесившись с забора
Капитан "Карабаха": В Агдаме люди наблюдали за матчем, свесившись с забора
3 ноября 2020 г. 10:54
Франческо Тотти заразился коронавирусом
Франческо Тотти заразился коронавирусом
2 ноября 2020 г. 18:54
Футболист Реала заразился коронавирусом
Футболист "Реала" заразился коронавирусом
2 ноября 2020 г. 07:52
АПЛ: Арсенал на выезде обыграл Манчестер Юнайтед
АПЛ: "Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед"
1 ноября 2020 г. 22:36
Криштиану Роналду: Я вернулся
Криштиану Роналду: Я вернулся
1 ноября 2020 г. 21:34
Премьер-лига Азербайджана: Крупная победа Карабаха
Премьер-лига Азербайджана: Крупная победа "Карабаха"
1 ноября 2020 г. 18:28
Завершился матч «Сумгайыт» - «Нефтчи»
Завершился матч «Сумгайыт» - «Нефтчи»
1 ноября 2020 г. 16:19
Барселона снова не смогла выиграть в чемпионате
"Барселона" снова не смогла выиграть в чемпионате
1 ноября 2020 г. 03:52
В футбольном клубе Лацио выявили вспышку коронавируса
В футбольном клубе "Лацио" выявили вспышку коронавируса
31 октября 2020 г. 23:41
Футболист национальной сборной скончался во время игры
Футболист национальной сборной скончался во время игры
31 октября 2020 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi