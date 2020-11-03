Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться

Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться.

Матч "Барселона" - "Динамо" может не состояться.

Как сообщает Report, дело в том, что ввиду выявленных ранее случаев заражения коронавирусом, в Барселону "Динамо" прибыло без целого ряда футболистов.

В результате, в составе делегации "бело-синих", находящейся в Каталонии, числится лишь 13 игроков, заявленных на Лигу чемпионов по списку "А" (и еще 6 - по списку "Б"). Согласно регламенту УЕФА, это минимально допустимое количество для того, чтобы матч состоялся.

Таким образом, в случае, если сегодняшнее тестирование на ОРВИ даст хотя бы один положительный результат для футболистов "Динамо" из списка "А2", то УЕФА окажется перед необходимостью соблюдать собственный регламент и принимать решение об отмене матча "Барселона" - "Динамо".

Напомним, согласно календарю игр, матч "Барселона" - "Динамо" должен состояться завтра, 4 ноября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Начало в 00:00 по бакинскому времени.