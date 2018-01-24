Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата посетит Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Как передает Report, форум начался 23 января и завершится 26 января.

Как отмечает The Sun, испанец обсудит с другими гостями форума свой благотворительный проект Common Goal — кампанию, в рамках которой футболисты отдают 1% зарплаты в коллективный фонд, поддерживающий футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей. Сейчас в проекте задействованы 36 представителей футбола из 18 стран.