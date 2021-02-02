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"Марсель" уволил главного тренера команды

"Марсель" уволил главного тренера команды Французский футбольный клуб "Марсель" отправил в отставку португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды.
Футбол
2 февраля 2021 г. 23:11
Марсель уволил главного тренера команды

Французский футбольный клуб "Марсель" отправил в отставку португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба ФК.

Увольнение состоялось после критических высказываний Виллаш-Боаша в адрес руководства клуба на пресс-конференции во вторник. Наставник "Марселя" выразил недовольство в связи с тем, что клуб подписал контракт с полузащитником Оливье Нтшамом вопреки позиции тренера. При этом Виллаш-Боаш заявил, что и сам подал в отставку.

В своем заявлении клуб отмечает, что высказывания тренера наносят серьезный ущерб репутации "Марселя" и его сотрудников. В отношении тренера будут приняты дисциплинарные санкции.

Напомним, что 43-летний Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" в конце мая 2019 года, под его руководством команда заняла второе место досрочно завершившегося (из-за пандемии коронавируса) чемпионата Франции. В нынешнем чемпионате "Марсель" занимает девятое место, набрав в 20 матчах 32 очка.

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