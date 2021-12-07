Мариана Василева: Новая должность поможет мне лучше освоить азербайджанский язык

"Еще в 2008 году я получила приглашение от генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана подготовить сборную к летним Олимпийским играм в Пекине. Это был мой второй визит в Азербайджан. Первый визит состоялся со сборной Болгарии на чемпионат Ев

"Еще в 2008 году я получила приглашение от генерального секретаря Федерации гимнастики Азербайджана подготовить сборную к летним Олимпийским играм в Пекине. Это был мой второй визит в Азербайджан. Первый визит состоялся со сборной Болгарии на чемпионат Европы в Баку в 2007 году".

Как передает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева заявила в интервью телеграфному агентству Болгарии.

Она отметила, что отклонила первые предложения работать за границей по ряду личных причин. 47-летняя замминистра рассказала о причинах принятия предложения впоследствии: "Позднее поступило предложение работать со всеми сборными Азербайджана. Спустя три месяца я согласилась, и вместе с семьей приехала в Баку. Процесс адаптации был непростым. Первые 3-4 года я хотела вернуться в Болгарию, но бывают моменты, когда понимаешь, что ты полезнее в другом месте".

По мнению замминистра, новая должность поможет ей выучить азербайджанский язык: "До приезда в Азербайджан я говорила только на болгарском языке. Однако сейчас я могу смело сказать, что владею русским языком. Говорить по-английски и по-азербайджански сложно. Грамматика этих языков сложная, они совершенно не связаны с болгарским языком. Один из алфавитов латинский, второй – кириллический. Но считаю, что у меня все хорошо. Безусловно, эта должность поможет мне лучше освоить язык. Ведь беседы будут вестись на азербайджанском языке".