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    Марадона заявил, что Фидель Кастро был для него как второй отец

    Кубинский революционер скончался в пятницу на 90-м году жизни

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что кубинский революционер Фидель Кастро был для него как второй отец.

    Как передает Report, слова аргентинца приводит AFP.

    Кастро скончался в пятницу на 90-м году жизни.

    "Это ужасный день, - сказал Марадона. - Умер, без сомнений, великий человек. Мне очень грустно, потому что он был для меня как второй отец".

    Кастро с декабря 1976 года был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы в течение 30 лет, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.

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