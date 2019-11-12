Марадона высказался в поддержку Моралеса - ФОТО

Бывший нападающий и главный тренер аргентинской сборной Диего Марадона высказался об отставке президента Боливии Эво Моралеса после массовых акций протеста.

Как передает Report об этом написал Марадона в Instagram.

«Сожалею, что в Боливии был организован переворот. Сочувствую боливийскому народу и Моралесу, хорошему человеку, который всегда работал для простых граждан», - написал Марадона в Instagram, сопроводив свою публикацию совместной фотографией с боливийским президентом.