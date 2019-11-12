 Наверх

Марадона высказался в поддержку Моралеса - ФОТО

​Марадона высказался в поддержку Моралеса

Бывший нападающий и главный тренер аргентинской сборной Диего Марадона высказался об отставке президента Боливии Эво Моралеса после массовых акций протеста.

Как передает Report об этом написал Марадона в Instagram.

«Сожалею, что в Боливии был организован переворот. Сочувствую боливийскому народу и Моралесу, хорошему человеку, который всегда работал для простых граждан», - написал Марадона в Instagram, сопроводив свою публикацию совместной фотографией с боливийским президентом.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!