Марадона назвал предателем нового главу ФИФА

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона негативно отреагировал на избрание Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Report со ссылкой на Football Italia.

"Инфантино - предатель, и он должен оставить свой пост, дело против ФИФА еще не закрыто. Он во всем помогал Мишелю Платини, Йозефу Блаттеру и ничего не знал об их делах? Если это действительно так, то он либо глуп, либо стар", - заявил Марадона.

По словам бывшего футболиста сборной Аргентины, Инфантино возглавил ФИФА только для того, чтобы защищать своего босса - Платини.

26 февраля на конгрессе ФИФА во втором туре выборов за Инфантино проголосовали 115 стран из 207, чего хватило для итоговой победы. Швейцарец будет возглавлять организацию следующие четыре года.