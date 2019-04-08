​"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену де Хеа

«Манчестер Юнайтед» уже готовится к возможной потере голкипера Давида де Хеа, сообщает Report со ссылкой на DailyExpress.

По информации издания, «красные дьяволы» определили двух потенциальных кандидатов на замену испанцу. Если 28-летний де Хеа откажется продлевать контракт и решит сменить команду, манкунианский клуб сосредоточится на подписании Джордана Пикфорда из «Эвертона» либо Яна Облака из «Атлетико».

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» де Хеа сыграл 39 матчей и пропустил 48 мячей. На «Олд Траффорд» он перебрался летом 2011 года из «Атлетико». Его трансфер обошёлся «красным дьяволам» в € 25 млн. Действующий контракт голкипера с клубом рассчитан до лета следующего года.

Рыночная трансферная стоимость Пикфорда оценивается в € 40 млн, Облака — вдвое дороже.