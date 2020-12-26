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"Манчестер Юнайтед" упустил победу из-за автогола

"Манчестер Юнайтед" упустил победу из-за автогола "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" сыграли вничью в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)
Футбол
26 декабря 2020 г. 19:21
Манчестер Юнайтед упустил победу из-за автогола

"Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" сыграли вничью в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 2:2.

МЮ забил первым. Уже на 23-й минуте отличился Маркус Рэшфорд. "Лестер" ответил голом Харви Барнса на 31-й минуте.

Манкунианцы снова вышли вперёд благодаря мячу Бруну Фернандеша, забившего на 79-й минуте, но упустили победу из-за автогола Акселя Туанзебе, срезавшего мяч в свои ворота после удара форварда "Лестера" Джейми Варди.

"Лестер" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками — третий.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" avtoqolla "Lester" üzərində qələbəni əldən verib

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