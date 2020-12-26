"Манчестер Юнайтед" упустил победу из-за автогола

"Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" сыграли вничью в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ)

"Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" сыграли вничью в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 2:2.

МЮ забил первым. Уже на 23-й минуте отличился Маркус Рэшфорд. "Лестер" ответил голом Харви Барнса на 31-й минуте.

Манкунианцы снова вышли вперёд благодаря мячу Бруну Фернандеша, забившего на 79-й минуте, но упустили победу из-за автогола Акселя Туанзебе, срезавшего мяч в свои ворота после удара форварда "Лестера" Джейми Варди.

"Лестер" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками — третий.