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    ​"Манчестер Юнайтед" подтвердил отставку главного тренера

    Голландский специалист Луи ван Гал покинул пост главного тренера МЮ

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Голландский специалист Луи ван Гал покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

    Вице-президент "МЮ" Эд Вудворд поблагодарил 64-летнего тренера за годы, проведенные в команде, и отметил высокий профессионализм ван Гала на посту рулевого клуба.

    Ван Гал возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2014 году, сменив Райана Гиггза, который временно исполнял обязанности главного тренера клуба после отставки Дэвида Мойеса.

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