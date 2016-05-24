​"Манчестер Юнайтед" подтвердил отставку главного тренера

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Голландский специалист Луи ван Гал покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Вице-президент "МЮ" Эд Вудворд поблагодарил 64-летнего тренера за годы, проведенные в команде, и отметил высокий профессионализм ван Гала на посту рулевого клуба.
Ван Гал возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2014 году, сменив Райана Гиггза, который временно исполнял обязанности главного тренера клуба после отставки Дэвида Мойеса.
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