"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с нападающим сборной Бразилии

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с нидерландским "Аяксом" о трансфере нападающего Антони.
Как передает Report, об этом в социальной сети отметил итальянский журналист Фабрицио Романо.
По его информации, МЮ заплатит за футболиста сборной Бразилии 100 млн евро, а контракт 22-летнего игрока будет рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
Подписание соглашения должно состояться 29 августа.
СМИ нынешним летом неоднократно сообщали о намерении главной звезды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинуть клуб.