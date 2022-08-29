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"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с нападающим сборной Бразилии

"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с нападающим сборной Бразилии Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с нидерландским «Аяксом» о трансфере нападающего Антони.
Футбол
29 августа 2022 г. 01:58
Манчестер Юнайтед подпишет контракт с нападающим сборной Бразилии

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с нидерландским "Аяксом" о трансфере нападающего Антони.

Как передает Report, об этом в социальной сети отметил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его информации, МЮ заплатит за футболиста сборной Бразилии 100 млн евро, а контракт 22-летнего игрока будет рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Подписание соглашения должно состояться 29 августа.

СМИ нынешним летом неоднократно сообщали о намерении главной звезды "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинуть клуб.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Braziliya millisinin hücumçusunu transfer edib

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