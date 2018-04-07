"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити", уступая со счётом 0:2 - ВИДЕО

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

Как передает Report, встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник хозяев Венсан Компани, отличившийся на 25-й минуте. До перерыва хавбек Илкай Гюндоган удвоил преимущество «Сити». Во втором тайме дубль оформил полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба. Победный гол забил защитник Крис Смоллинг.

За шесть туров до конца сезона «Манчестер Сити» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице английского первенства, «Манчестер Юнайтед» (71) — второе.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 2:3

Голы: 1:0 – Компани – 25, 2:0 – Гюндоган – 30, 2:1 – Погба – 53, 2:2 – Погба – 55, 2:3 – Смоллинг – 69

Другие результаты игрового дня

"Эвертон" – "Ливерпуль" - 0–0

"Брайтон-энд-Хоув Альбион" – "Хаддерсфилд Таун" - 1–1

"Борнмут" – "Кристал Пэлас" - 2–2

"Лестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" - 1–2

"Сток Сити" – "Тоттенхэм" - 1–2

"Уотфорд" – "Бернли" - 1–2

"Вест Бромвич Альбион" – "Суонси" - 1–1