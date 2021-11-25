"Манчестер Юнайтед" договорился с Рангником о контракте до конца сезона

"Манчестер Юнайтед" договорился о контракте с Ральфом Рангником. Если сделка будет завершена, то он станет и. о. главного тренера команды до конца сезона.

"Манчестер Юнайтед" договорился о контракте с Ральфом Рангником. Если сделка будет завершена, то он станет и. о. главного тренера команды до конца сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, стороны договорились о контракте на шесть месяцев. После истечения этого срока он будет консультантом клуба на протяжении двух лет.

Ранее с поста главного тренера "МЮ" был уволен Уле Гунар Сульшер. Временно эту должность занял Майкл Кэррик.

"Манчестер Юнайтед", набрав 17 очков в 12 матчах, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.