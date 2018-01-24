"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка лиги, вырвав победу у "Бристоль Сити" - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» стал первым финалистом Кубка английской лиги. В ответном матче ½ финала «горожане» обыграли «Бристоль Сити» (3:2) на стадионе «Эштон Гейт».

Как передает Report, по ходу матча гости вели со счетом 2:0 после голов немца Лероя Сане и аргентинца Серхио Агуэро.

Однако во втором тайме «Бристоль» сравнял счет: сначала забил полузащитник Марлон Пэк, а на 90-й минуте – защитник Эйден Флинт. И все же лидеры премьер-лиги вырвали победу в оставшееся время благодаря точному удару бельгийца Кевина де Брюйне.

Напомним, что первый матч в Манчестере завершился победой хозяев (2:1).

Соперник «Манчестер Сити» по финалу определится в среду по итогам матча «Арсенал» – «Челси». В первой игре на «Стэмфорд Бридж» была зафиксирована ничья.

Кубок английской лиги, ½ финала, Ответный матч

«Бристоль Сити» – «Манчестер Сити» – 2:3 (0:1)

Голы: Пэк, 64. Флинт, 90 – Сане, 43. Агуэро, 49. де Брюйне, 90.