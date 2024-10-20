"Манчестер Сити" установил новый рекорд

"Манчестер Сити" установил клубный рекорд, не проиграв в 31-м матче Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд.

"Манчестер Сити" установил клубный рекорд, не проиграв в 31-м матче Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд.

Как передает Report , этого достижения "Сити" добился в игре против "Вулверхэмптона". Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей точными ударами отметились Йошко Гвардиол и Джон Стоунз. У "Вулверхэмптона" отличился Йёрген Странн Ларсен. Победный гол "горожане" забили в компенсированное ко второму тайму время.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает второе место, набрав 20 очков. Лидером АПЛ стал "Ливерпуль", который в 8-м туре обыграл "Челси" и увеличил запас очков до 21. На третьей строчке идет лондонский "Арсенал", имея в активе 17 баллов.

В матче следующего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Саутгемптоном", встреча состоится 26 октября.