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    Кувейт закупит у Великобритании систему ПВО за $489 млн

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 16:58
    Кувейт закупит у Великобритании систему ПВО за $489 млн

    Кувейт приобретет у британской компании MARSS систему противовоздушной обороны стоимостью около $489 млн, которая предназначена для защиты страны от атак беспилотников на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявило правительство Великобритании.

    Система будет включать средства радиоэлектронной борьбы, радары, перехватчики, а также центр управления с поддержкой искусственного интеллекта. Компания MARSS базируется в Лондоне и принадлежит австралийской компании EOS.

    Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о намерении использовать оборонные заказы для содействия реиндустриализации страны и стимулирования экономического роста.

    Сделка также предусматривает создание 100 рабочих мест в инженерно-техническом и производственном секторах на предприятии MARSS в Бристоле на юго-западе Англии.

    Противовоздушная оборона (ПВО) Кувейт Великобритания Оборонные контракты
    Küveyt Böyük Britaniyadan 489 milyon dollarlıq HHM sistemi alacaq
    44 - Tezliklə
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