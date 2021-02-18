"Манчестер Сити" с 10-очковым отрывом лидирует в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" состоялся перенесенный матч 16-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" - "Манчестер Сити"

В Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" состоялся перенесенный матч 16-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" - "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась победой "горожан" - 3:1.

Счет был открыт на 32-й минуте матча - полузащитник "Сити" Филип Фоден оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после неудачного выноса, пробил в касание и мяч рикошетом от ноги капитана "ирисок" Шеймуса Коулмэна залетел в ближний угол ворот.

"Эвертон" отыгрался через шесть минут, благодаря Ришарлисону, который с близкой дистанции поразил ворота Эдерсона.

На 63-й минуте вингер гостей Рияд Марез с линии чужой штрафной исполнил классный удар в дальний угол. Мяч, рикошетом от штанги, залетел за линию ворот.

На 77-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва установил окончательный счет в матче.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей ("Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити") на 10 очков. "Ириски" (37) - на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.