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"Манчестер Сити" с 10-очковым отрывом лидирует в АПЛ

"Манчестер Сити" с 10-очковым отрывом лидирует в АПЛ В Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" состоялся перенесенный матч 16-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" - "Манчестер Сити"
Футбол
18 февраля 2021 г. 03:25
Манчестер Сити с 10-очковым отрывом лидирует в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" состоялся перенесенный матч 16-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" - "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча завершилась победой "горожан" - 3:1.

Счет был открыт на 32-й минуте матча - полузащитник "Сити" Филип Фоден оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после неудачного выноса, пробил в касание и мяч рикошетом от ноги капитана "ирисок" Шеймуса Коулмэна залетел в ближний угол ворот.

"Эвертон" отыгрался через шесть минут, благодаря Ришарлисону, который с близкой дистанции поразил ворота Эдерсона.

На 63-й минуте вингер гостей Рияд Марез с линии чужой штрафной исполнил классный удар в дальний угол. Мяч, рикошетом от штанги, залетел за линию ворот.

На 77-й минуте полузащитник гостей Бернарду Силва установил окончательный счет в матче.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 24 матчах набрали 56 очков и уверенно лидируют в розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от преследователей ("Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити") на 10 очков. "Ириски" (37) - на 7-м месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" inamlı qələbə ilə liderliyini möhkəmlətdi

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