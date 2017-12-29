"Манчестер Сити" приблизился к рекорду "Кяпяза"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Клуб "Манчестер Сити" за счет 19 побед подряд в Премьер-лиге Англии занял место в "десятке" рекордсменов. Как сообщает Report, команда во главе с Хосепом Гвардиола победой над "Ньюкаслом" в ХХ туре со счетом 1:0 укрепила свое лидерство. Также очередной победой они заняли 11 место в списке.

С другой стороны, Гвардиола повторил свой рекорд в 19 последовательных побед, который у него был в период работы в немецкой "Баварии" в 2013-2014 годы. Для попадания в "десятку" "Манчестер Сити" должен одержать победу над командами "Кристал Пэлас" (31 декабря), "Уотфорд" (2 января) и "Ливерпуль" (14 января).

Отметим, что в "десятке" занимает место и азербайджанская команда "Кяпяз". Гянджинский представитель в 1997-1998 годы за счет 22 побед подряд занимает 8-10 места с голландским ПСВ и уэльским "Нью-Сейнтс".