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    "Манчестер Сити" победил "Челси" в матче чемпионата Англии - ВИДЕО

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    Как передает Report, встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Автором единственного гола стал полузащитник Бернарду Силва, отличившийся на 46-й минуте. В роли ассистента выступил хавбек Давид Сильва.

    «Манчестер Сити» с 78 очками продолжает лидировать в первенстве английской Премьер-лиги. В активе «Челси», который занимает пятую строчку, 53 очка.

    Англия - Премьер-лига. 29-й тур

    Манчестер Сити 1 : 0 Челси

    Гол: 1:0 – Силва – 46

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