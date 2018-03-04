"Манчестер Сити" победил "Челси" в матче чемпионата Англии - ВИДЕО

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник Бернарду Силва, отличившийся на 46-й минуте. В роли ассистента выступил хавбек Давид Сильва.

«Манчестер Сити» с 78 очками продолжает лидировать в первенстве английской Премьер-лиги. В активе «Челси», который занимает пятую строчку, 53 очка.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур

Манчестер Сити 1 : 0 Челси

Гол: 1:0 – Силва – 46