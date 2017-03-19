"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью - ВИДЕО

19 марта, 2017 23:25

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ «Манчестер Сити» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии разошелся миром с «Ливерпулем» (1:1). Как передает Report, счет открыл полузащитник «мерсисайдцев» Джеймс Милнер, реализовавший пенальти. За «горожан» отличился Серхио Агуэро. В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает третье место, набрав 57 очков. "Ливерпуль" с 56 очками идет четвертым. "Манчестер Сити" в следующем матче 2 апреля в гостях сыграет с "Арсеналом", "Ливерпуль" днем ранее на своем поле примет "Эвертон". В другом матче игрового дня "Тоттенхэм" обыграл "Саутгемптон" - 2:1. Чемпионат Англии — 29-й тур. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — 1:1 (0:0). Голы: Милнер, 51 — с пенальти (0:1), Агуэро, 69 (1:1).