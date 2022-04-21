Макрон: Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе остался в Лиге 1.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе остался в Лиге 1.

Как передает Report, об этом сообщает Quotidien.

«Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции. Килиан невероятный футболист».

Также президент Франции высказался о возможном переходе 23-летнего француза в «Марсель», болельщиком которого он является.

«К сожалению, вариант с переходом Мбаппе в «Марсель» даже не рассматривается. Если бы Килиан был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал», — сказал он.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.