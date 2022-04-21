О нас
Аудио новости

Макрон: Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции

Макрон: Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе остался в Лиге 1.
Футбол
21 апреля 2022 г. 22:35

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет, чтобы нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе остался в Лиге 1.

Как передает Report, об этом сообщает Quotidien.

«Нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции. Килиан невероятный футболист».

Также президент Франции высказался о возможном переходе 23-летнего француза в «Марсель», болельщиком которого он является.

«К сожалению, вариант с переходом Мбаппе в «Марсель» даже не рассматривается. Если бы Килиан был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал», — сказал он.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах. Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi