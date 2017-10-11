Махир Мамедов прокомментировал желание Просинечки проститься со сборной Азербайджана

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Есть поговорка – уходящих не останавливают. Если Роберт Просинечки хочет уйти, не думаю, что руководство АФФА может его остановить".

Об этом Report заявил член исполнительного комитета АФФА Махир Мамедов, комментируя нежелание главного тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки продолжать работу на этом посту. Вместе с тем, М. Мамедов положительно оценил работу хорватского специалиста у руля сборной. Он отметил, что сборная в последних отборочных турах выглядит более подготовленной: "Просинечки три года проработал в Азербайджане. В отборочном туре к чемпионату мира 2018 года сборная выступила более уверенно и показала хороший результат. По сравнению с предыдущими циклами команда более подготовлена с физической точки зрения".

Отметим, что Роберт Просинечки заявил хорватским СМИ, что не намерен продолжать работу со сборной Азербайджанца. Его трехлетний контракт истекает в декабре.