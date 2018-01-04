Махир Мадатов: Эту историю я рассказал с разрешения Григорчука

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Находясь в лагере национальной сборной, мы обсуждаем главных тренеров. Роман Григорчук один из тех специалистов, деятельность которого мы одобряем и относимся к нему с особой симпатией. Хотя он и выглядит суровым, иногда шутит, что для нас очень приятно. История, рассказанная мной в эфире CBC Sport, действительно произошла".

Об этом в заявлении Report отметил футболист "Карабаха" и национальной сборной Азербайджана Махир Мадатов, комментируя заявление "Габалы".

Он отметил, что прежде чем рассказать историю, связанную с главным тренером "Габалы" Романом Григорчуком на передаче "Гыш Нагылы" ("Qış nağılı") на CBC Sport, он попросил разрешения у украинского специалиста: "Когда я вспомнил эту историю, не захотел рассказывать ее. Так как Григорчук стоял за камерой. Я подумал, что это было бы некорректно. Ведущие подошли к Григорчуку и попросили у него разрешения. Затем и мы подошли к главному тренеру, обнялись и поздоровались. У меня очень хорошие отношения с главным тренером "Габалы". Я уважаю его как и Гурбана Гурбанова. То есть, у Григорчука было получено разрешение. Когда я пересказывал историю, он выбежал из помещения, чтобы в эфир не попал его смех. Он и сам смеялся над рассказанным".

На требование "Габалы" по поводу необходимости принесения извинений, Мадатов сказал: "Я никого не оскорблял. Наоборот, высказался положительно. Поэтому не вижу причин для извинений. Я уважаю "Габалу". Думаю, что Гурбан Гурбанов не накажет меня за это заявление. Так как причин для этого нет".

Отметим, что в распространенном сегодня "Габалой" заявлении выступление Махира Мадатова расценено как безответственное и неэтичное. В клубе считают, что подобные неуместные заявления не только наносят ущерб имиджу "Габалы", но и могут сформировать неправильное представление среди общественности. С учетом этого, клуб ждет от руководства "Карабаха" принятия мер и требует, чтобы Мадатов принес извинения "Габале" и Роману Григорчуку.