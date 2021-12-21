Махир Эмрели - лучший игрок "Легии"

Обнародована статистика футболистов польской "Легии" за первую половину текущего сезона.
Как передает Report, нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели забивший перед зимним перерывом во всех турнирах 11 мячей, стал лучшим в в варшавской команде. Также на его счету 2 результативные передачи.
Он входит в число лидеров и по количеству игр, сыграв в 33 матчах в общей сложности 2 066 минут. Наш соотечественник уступает только Матеушу Ветеске (2 962), Бартошу Слишу (2 515), Лукиньясу (2 301) и Филиппу Младеновичу (2 220).
Отметим, что Махир Эмрели играет за "Легию" с начала текущего сезона.