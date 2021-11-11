Люк Хольц: Сборная Азербайджана нас ничем не удивила

"Сегодня сборная Азербайджана нас ничем не удивила. Два месяца назад мы играли с соперником и хорошо знали ее. В составе у команды есть хорошие игроки".

"Сегодня сборная Азербайджана нас ничем не удивила. Два месяца назад мы играли с соперником и хорошо знали ее. В составе у команды есть хорошие игроки".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц на пресс-конференции в Баку после отборочного матча ЧМ-2022, в котором они обыграли команду Азербайджана со счетом 3:1.

52-летний специалист сказал, что красная карточка сыграла свою роль в победе: "Я не был доволен игрой команды. Мы плохо играли, особенно от красной карточки до первого гола".

"Что нужно сделать для развития сборной Азербайджана? Я не могу вам этого сказать. Тренеров много, и у каждого своя философия. У себя мы постарались поменять свою философию игры. Если раньше играли от обороны и старались не рисковать, то в последние годы больше стараемся атаковать. Думаю, это одна из причин нашего успеха", - заявил Хольц.