​Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в "Милан"

Лучший игрок Кубка африканских наций по футболу 2019 года алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из "Эмполи" в "Милан".

Как передаёт Report, oб этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит "Эмполи" за игрока €16 млн плюс €1 млн в виде бонусов.

В сезоне-2018/19 Бенассер провел в составе "Эмполи" 38 матчей, отдав три результативные передачи. На победном для алжирской сборной Кубке Африки полузащитник провел семь матчей и сделал три голевые передачи.