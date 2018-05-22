Лучший азербайджанский бомбардир ушел из "Сумгайыта"

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Амиль Юнанов ушел из клуба "Сумгайыт".

Об этом сообщил Report сам 25-летний нападающий.

Он отметил, что не принял предложение Сумгайытского клуба о продлении срока контракта.

Юнанов заявил, что получил предложения от местных клубов и решение о том, где продолжать карьеру, примет после сборов сборной 23 мая - 9 июня.

Отметим, что в завершившемся сезоне в Премьер-лиге Азербайджана А.Юнанов забил 10 голов и на 3 мяча отстал от завоевавшего имя бомбардира форварда "Габалы" Багали Дабо. Самый результативный азербайджанский нападающий играл в "Сумгайыте" с 2015 года.