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    Лучший азербайджанский бомбардир ушел из "Сумгайыта"

    Амиль Юнанов не определился с командой, в которой продолжит карьеру
    © "Report"

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Амиль Юнанов ушел из клуба "Сумгайыт".

    Об этом сообщил Report сам 25-летний нападающий. 

    Он отметил, что не принял предложение Сумгайытского клуба о продлении срока контракта.

    Юнанов заявил, что получил предложения от местных клубов и решение о том, где продолжать карьеру, примет после сборов сборной 23 мая - 9 июня.

    Отметим, что в завершившемся сезоне в Премьер-лиге Азербайджана А.Юнанов забил 10 голов и на 3 мяча отстал от завоевавшего имя бомбардира форварда "Габалы" Багали Дабо. Самый результативный азербайджанский нападающий играл в "Сумгайыте" с 2015 года.

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