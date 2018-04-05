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    "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити", "Барселона" разобралась с "Ромой" - ВИДЕО

    Встречи завершились со счетом 3:0 и 4:1 соответственно

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Состоялись очередные матчи ¼ финала Лиги Чемпионов по футболу.

    Как передает Report, «Ливерпуль» принимал «Манчестер Сити» на «Энфилде», а «Барселона» сразилась с «Ромой» на «Камп Ноу».

    В противостоянии английских команд уверенную победу одержали мерсисайдцы.

    Все забитые мячи в этом матче «Ливерпуль» провёл ещё в первом тайме. Голы на свой счёт записали Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Садио Мане. Результативными передачами отметились Робертро Фирмино, Джеймс Милнер и Салах.

    Ответный матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проведут в Манчестере на стадионе «Этихад» 10 апреля.

    «Барселона» также не испытала трудностей с соперником и удержала легкую победу со счетом 4:1.

    Счёт был открыт на 38-й минуте: «Барселона» вышла вперёд при помощи автогола Даниэле Де Росси — капитан римлян неудачно срезал мяч в ворота, перехватывая проникающую передачу Андреса Иньесты.

    Следующий мяч игрок «Ромы» Костас Манолас также отправил в свои ворота. Неудачный рикошет от штанги после удара Самуэля Юмтити пришёлся Маноласу прямо в колено, и мяч отскочил в ворота.

    Третий гол «Барселоны» был забит на 59-й минуте. Вратарь итальянского клуба Алисон отразил мяч сразу после удара Луиса Суареса, но его поймал Жерар Пике и легко пробил мимо голкипера.

    На 80-й минуте Эдин Джеко сократил отставание своей команды, но уже через семь минут преимущество в три мяча восстановил Суарес, забивший после неудачной игры защитника.

    Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Риме.

    Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи.

    "Барселона" - "Рома" 4:1
    Голы: Де Росси, 38 (в свои ворота), Манолас, 55 (в свои ворота), Пике, 59, Л. Суарес, 87 — Джеко, 80

    "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:0
    Голы: Салах, 12, Окслейд-Чемберлен, 21, Мане, 31

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