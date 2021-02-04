"Ливерпуль" проиграл второй домашний матч подряд

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" принимал "Брайтон энд Хоув Альбион"

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" принимал "Брайтон энд Хоув Альбион".

Как передает Report, встреча завершилась победой "чаек" со счётом 1:0.

На 56-й минуте гости убежали в контратаку — вингер Соломон Марч с правого фланга исполнил навес в лицевую на защитника Дэниела Бёрна, который головой сделал скидку к линии вратарской, откуда полузащитник Стивен Альсате протолкнул мяч в угол ворот.

Это дебютный гол 22-летнего колумбийца в АПЛ.

"Ливерпуль" в чемпионате Англии проиграл второй домашний матч подряд. В матче 18-го тура мерсисайдцы уступили "Бёрнли" (0:1).

Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Брайтон" (24) — на 15-м месте.