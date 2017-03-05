"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Ливерпуль" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 3:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (9-я минута), Садио Мане (40) и Джорджино Вейналдум (90). У проигравших отличился Дэнни Уэлбек (57).

В турнирной таблице "Ливерпуль" поднялся на третью строчку, набрав 52 очка, "Арсенал" с 50 баллами опустился на пятое место.

"Ливерпуль" в следующем матче 12 марта на своем поле примет "Бернли", "Арсенал" 18 марта в гостях сыграет с "Вест Бромвичем". Кроме того, лондонцы на следующей неделе дома проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", игра пройдет 7 марта.

В других матчах игрового дня "Кристал Пэлас" обыграл "Вест Бромвич" со счетом 2:0, "Лестер" оказался сильнее "Халла" - 3:1, "Сток" одержал победу над "Мидлсбро" - 2:0, "Суонси" переиграл "Бернли" - 3:2, "Саутгемптон" был сильнее "Уотфорда" - 4:3.