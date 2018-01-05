Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий Лионель Месси включил особый пункт в новый контракт с "Барселоной".

Как сообщает Report со ссылкой на El Mundo, согласно новому пункту Месси сможет покинуть клуб в качестве свободного агента без выплаты отступных. Аргентинец получит такую возможность, если Каталония отделится от Испании, а "Барселона" не будет выступать в одном из ведущих чемпионатов Европы — Англии, Германии, Италии, Франции или Испании.

Напомним, что Месси продлил контракт с "Барселоной" в ноябре 2017 года. Соглашение действует до конца сезона-2020/21. Сумма отступных составляет 700 млн евро.

Отметим, что воспитанник "Барселоны" Лионель Месси дебютировал в основной команде 16 октября 2004 года. Он 8 раз становился чемпионом Испании, четырежды завоевывал кубок страны и столько же раз Лигу Чемпионов. 31-летний нападающий 5 раз был удостоен "Золотого мяча". Месси также является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его ежегодная зарплата составляет 43 миллиона евро.



