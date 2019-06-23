Защитник “Аякса” Матейс де Лигт не перейдёт в “Барселону” в летнее трансферное окно.

Как передаёт Report со ссылкой на Marca, руководство каталонского клуба отказалось от борьбы за 19-летнего футболиста. Причиной стали финансовые запросы игрока и сумма перехода. В ходе переговоров боссы сине-гранатовые рассчитали, что сделка обойдётся им более чем в € 200 млн.

За де Лигта “Барселоне” пришлось бы заплатить € 75 млн без учёта бонусов. Сам защитник хотел подписать контракт на пять лет и получать по его условиям € 12 млн в год. При этом крупная сумма ушла бы и на комиссионные для агента футболиста Мино Райолы.