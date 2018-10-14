Лига нации УЕФА: Голландия разгромила Германию

14 октября, 2018 03:25

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Завершился 4-й тур Лиги нации УЕФА. Как передает Report, в последний игровой день состоялись 9 матчей. 13 октября Лига нации, III тур Лига A Группа 1 Голландия - Германия - 3:0 Голлы: Вирчил ван Дейк, 30. Мемфис Депай, 87. Джоржинио Вейналдум, 90+3 Турнирная таблица: Франция - 4 очка (2 игры), Голландия - 3 (2), Германия - 1 (2) Лига B Группа 1 Словакия - Чехия - 1:2 Голлы: Марек Гамшик, 62 - Михаил Крменчик, 52, Патрик Шик, 76 Турнирная таблица: Украина - 6 очков (2 игры), Чехия - 3 (2), Словакия - 0 (2) Группа 4 Ирландия - Дания - 0:0 Турнирная таблица: Дания - 4 очка (2 игра), Уэльс - 3 (2), Ирландия - 1 (2) Лига С Группа 3 Норвегия - Словения - 1:0 Гол: Оле Селнаес, 45+5 Болгария - Кипр - 2:1 Голлы: Кирил Десподов, 59. Тодор Недельев, 68 - Григорис Кастанос, 41 Турнирная таблица: Болгария - 9 очков (3 игры), Норвегия - 6 (3), Кипр - 3 (3), Словения - 0 (3). Лига D Группа 1 Грузия - Андорра - 3:0 Голлы: Валери Казаишвили, 33; 84. Джаба Канкава, 90+5 Латвия - Казахстан - 1:1 Голлы: Артур Карасаускас, 40 - Бахтийор Зайнутдинов, 16 Турнирная таблица: Грузия - 9 очков (3 игры), Андорра - 2 (3), Латвия - 2 (3), Казахстан - 2 (3) Группа IV Армения - Гибралтар - 0:1 Гол: Джозеф Чиполина, 50 (пен.) Македония - Лихтенштейн - 4:1 Голы: Александр Трайковски, 10, 30, Горан Пандев, 36, Эгзиян Алиоски, 67 – Сейхан Йылдыз, 37 Турнирная таблица: Македония - 9 очков (3 игры), Армения - 3 (3), Лихтенштейн - 3 (3), Гибралтар - 3 (3).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.