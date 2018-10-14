Лига нации УЕФА: Голландия разгромила Германию

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Завершился 4-й тур Лиги нации УЕФА.
Как передает Report, в последний игровой день состоялись 9 матчей.
13 октября
Лига нации, III тур
Лига A
Группа 1
Голландия - Германия - 3:0
Голлы: Вирчил ван Дейк, 30. Мемфис Депай, 87. Джоржинио Вейналдум, 90+3
Турнирная таблица: Франция - 4 очка (2 игры), Голландия - 3 (2), Германия - 1 (2)
Лига B
Группа 1
Словакия - Чехия - 1:2
Голлы: Марек Гамшик, 62 - Михаил Крменчик, 52, Патрик Шик, 76
Турнирная таблица: Украина - 6 очков (2 игры), Чехия - 3 (2), Словакия - 0 (2)
Группа 4
Ирландия - Дания - 0:0
Турнирная таблица: Дания - 4 очка (2 игра), Уэльс - 3 (2), Ирландия - 1 (2)
Лига С
Группа 3
Норвегия - Словения - 1:0
Гол: Оле Селнаес, 45+5
Болгария - Кипр - 2:1
Голлы: Кирил Десподов, 59. Тодор Недельев, 68 - Григорис Кастанос, 41
Турнирная таблица: Болгария - 9 очков (3 игры), Норвегия - 6 (3), Кипр - 3 (3), Словения - 0 (3).
Лига D
Группа 1
Грузия - Андорра - 3:0
Голлы: Валери Казаишвили, 33; 84. Джаба Канкава, 90+5
Латвия - Казахстан - 1:1
Голлы: Артур Карасаускас, 40 - Бахтийор Зайнутдинов, 16
Турнирная таблица: Грузия - 9 очков (3 игры), Андорра - 2 (3), Латвия - 2 (3), Казахстан - 2 (3)
Группа IV
Армения - Гибралтар - 0:1
Гол: Джозеф Чиполина, 50 (пен.)
Македония - Лихтенштейн - 4:1
Голы: Александр Трайковски, 10, 30, Горан Пандев, 36, Эгзиян Алиоски, 67 – Сейхан Йылдыз, 37
Турнирная таблица: Македония - 9 очков (3 игры), Армения - 3 (3), Лихтенштейн - 3 (3), Гибралтар - 3 (3).
News DepartmentАвтор новости
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