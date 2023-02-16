Лига Конференций УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с бельгийским "Гентом"

Агдамский футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня свой первый матч в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА.
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Представитель Агдама выйдет на матч с серьезными потерями. В составе действующего чемпиона Азербайджана, который продал Кади Борхеса и Квабену Овусу в зимнее трансферное окно, вратарь Шахруддин Магомедалиев и защитник Аббас Гусейнов пропустят матч из-за травмы, а Кевин Медина – из-за дисквалификации. В составе гостей против "Карабаха" не сыграют польский защитник Камиль Пионтковски и сербский нападающий Дарко Лемаич.
Эта игра станет 11-м поединком между представителями Азербайджана и Бельгии в еврокубках. Азербайджанские команды выиграли 4 из 10 проведенных матчей, а бельгийцы праздновали победу пять раз, лишь один раз была зафиксирована ничья. В разнице забитых и пропущенных мячей соперники имеют явное преимущество - 18:9.
"Карабах" играет в плей-офф Лиги конференций УЕФА во второй раз в своей истории. В прошлом сезоне агдамцы на данном этапе уступили французскому "Марселю" (1:3, 0:3) и попрощались с еврокубками.
Лига конференций УЕФА
Плей-офф, первая игра
16 февраля
21:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгия)
Судьи: Мухаммад Аль-Хаким, Фредрик Клюйвер, Макс Робин Уайлд, Боян Панчич (Швеция)
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, Баку.
Отметим, что ответный матч между командами состоится 23 февраля в Генте.