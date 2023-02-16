О нас

Лига Конференций УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с бельгийским "Гентом"

Лига Конференций УЕФА: "Карабах" сегодня сыграет с бельгийским "Гентом" Агдамский футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня свой первый матч в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Футбол
16 февраля 2023 г. 07:30
Лига Конференций УЕФА: Карабах сегодня сыграет с бельгийским Гентом

Агдамский футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня свой первый матч в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, "скакуны" примут в Баку бельгийского "Гента". Матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, начнется в 21:45. Главным арбитром назначен швед Мохаммед Аль-Хаким.

Представитель Агдама выйдет на матч с серьезными потерями. В составе действующего чемпиона Азербайджана, который продал Кади Борхеса и Квабену Овусу в зимнее трансферное окно, вратарь Шахруддин Магомедалиев и защитник Аббас Гусейнов пропустят матч из-за травмы, а Кевин Медина – из-за дисквалификации. В составе гостей против "Карабаха" не сыграют польский защитник Камиль Пионтковски и сербский нападающий Дарко Лемаич.

Эта игра станет 11-м поединком между представителями Азербайджана и Бельгии в еврокубках. Азербайджанские команды выиграли 4 из 10 проведенных матчей, а бельгийцы праздновали победу пять раз, лишь один раз была зафиксирована ничья. В разнице забитых и пропущенных мячей соперники имеют явное преимущество - 18:9.

"Карабах" играет в плей-офф Лиги конференций УЕФА во второй раз в своей истории. В прошлом сезоне агдамцы на данном этапе уступили французскому "Марселю" (1:3, 0:3) и попрощались с еврокубками.

Лига конференций УЕФА
Плей-офф, первая игра
16 февраля

21:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгия)
Судьи: Мухаммад Аль-Хаким, Фредрик Клюйвер, Макс Робин Уайлд, Боян Панчич (Швеция)
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, Баку.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 23 февраля в Генте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" bu gün Belçika klubu ilə qarşılaşacaq

Экслюзивные новости

Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
15 февраля 2023 г. 19:16
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
15 февраля 2023 г. 15:46
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
15 февраля 2023 г. 13:09
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
14 февраля 2023 г. 12:17
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
13 февраля 2023 г. 15:34
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi