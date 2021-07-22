Лига конференций: Сегодня "Карабах" и "Кешля" стартуют в еврокубках

Сегодня два азербайджанских клуба вступят в борьбу в Лиге конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, серебряный призер прошлого сезона "Карабах" примет в Баку израильский "Ашдод".
Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 20:00. Судить встречу будет Сергей Бойко из Украины. Отметим, что на игру выделено 15 тысяч билетов.
Столичный "Кешля", выигравший в прошлом сезоне Кубок страны, в гостях сыграет с российским клубом "Сочи".
Игра, которая состоится на стадионе "Фишт", начнется в 20:00 по бакинскому времени. Встречу обслужит судейская бригада из Албании во главе с Энеем Йорджи.
22 июля
Лига Конференций УЕФА
20:00. "Карабах" - "Ашдод" (Израиль)
Судья: Сергей Бойко (Украина)
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
20:00. "Сочи" (Россия) - "Кешля"
Судья: Эней Йорджи (Албания)
Сочи. Стадион "Фишт".
Отметим, что ответные матчи между этими командами состоятся через неделю.