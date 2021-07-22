Лига конференций: Сегодня "Карабах" и "Кешля" стартуют в еврокубках

Сегодня два азербайджанских клуба вступят в борьбу в Лиге конференций УЕФА по футболу.

Сегодня два азербайджанских клуба вступят в борьбу в Лиге конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, серебряный призер прошлого сезона "Карабах" примет в Баку израильский "Ашдод".

Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 20:00. Судить встречу будет Сергей Бойко из Украины. Отметим, что на игру выделено 15 тысяч билетов.

Столичный "Кешля", выигравший в прошлом сезоне Кубок страны, в гостях сыграет с российским клубом "Сочи".

Игра, которая состоится на стадионе "Фишт", начнется в 20:00 по бакинскому времени. Встречу обслужит судейская бригада из Албании во главе с Энеем Йорджи.

22 июля

Лига Конференций УЕФА

20:00. "Карабах" - "Ашдод" (Израиль)

Судья: Сергей Бойко (Украина)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

20:00. "Сочи" (Россия) - "Кешля"

Судья: Эней Йорджи (Албания)

Сочи. Стадион "Фишт".

Отметим, что ответные матчи между этими командами состоятся через неделю.